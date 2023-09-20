ЗСУ успішно уразили командний пункт Чорноморського флоту РФ під Севастополем, — СтратКом

Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного ракетного удару по місцях дислокації російської техніки та особового складу на тимчасово окупованому півострові.

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Удар було нанесено по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів поблизу селища Верхньосадове під Севастополем, заявив СтратКом ЗСУ у телеграм-каналі.

Зранку цю інформацію підтвердив журналістам і представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Карта Криму Фото: З відкритих джерел

Що відбувалося під Севастополем 20 вересня

Орієнтовно опівдні 20 вересня російські окупанти почали метушитися у районі Севастополя та Інкермана. За свідченнями місцевих телеграм-каналів, там лунали вибухи, слалася димова завіса та було відчутно їдкий запах пластмаси. Традиційно "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв почав наводити різні версії того, що відбувається: і табельні засоби аерозольного маскування використовують, і трава вчергове загорілася, і російські ППО якісь безпілотники збили.

Однак насправді місцеві мешканці зафільмували ракети, що пролітали у тому регіоні і виклали ці відео у соцмережах. Вони засвідчували влучання ракети у військову частину російських окупантів у селищі Верхньосадовому під Севастополем.

Експерти стверджують, що саме біля селища Верхньосадового розташовувався запасний командний центр командування — ЗКЦ ОК "ВМС" ЗСУ (в/ч А-2929), або 30-те управління експлуатації спеціального об'єкта. Командний пункт збудований під час СРСР, потім там облаштували ЗЦК для українського командування. Під час анексії Криму у 2014 році його одним з перших захопили російські військові.

Нагадаємо, Фокус писав, що саме це укріплення російських окупантів можна вважати таким самим потужним, як бункер лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

На початку тижня ЗСУ також вразили потужності російських окупантів у Криму, про що повідомляв Фокус.

Раніше партизани з групи АТЕШ повідомляли, що мешканці Євпаторії бояться постійних "прильотів" через відсутність ППО.