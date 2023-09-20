ВСУ успешно поразили командный пункт Черноморского флота РФ под Севастополем, — СтратКом

Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный ракетный удар по местам дислокации российской техники и личного состава на временно оккупированном полуострове.

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Удар был нанесен по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов вблизи поселка Верхнесадовое под Севастополем, заявил СтратКом ВСУ в телеграм-канале.

Утром эту информацию подтвердил журналистам и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Карта Крыма Фото: Из открытых источников

Что происходило под Севастополем 20 сентября

Ориентировочно в полдень 20 сентября российские оккупанты начали суетиться в районе Севастополя и Инкермана. По свидетельствам местных телеграм-каналов, там раздавались взрывы, распространялась дымовая завеса и ощущался едкий запах пластмассы. Традиционно "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев начал приводить различные версии происходящего: и табельные средства аэрозольной маскировки используют, и трава в очередной раз загорелась, и российские ПВО какие-то беспилотники сбили.

Однако на самом деле местные жители сняли ракеты, которые пролетали в том регионе, и выложили эти видео в соцсетях. Они свидетельствовали о попадании ракеты в воинскую часть российских оккупантов в поселке Верхнесадовом под Севастополем.

Эксперты утверждают, что именно возле поселка Верхнесадовое располагался запасной командный центр командования — ЗКЦ ОК "ВМС" ВСУ (в/ч А-2929), или 30-е управление эксплуатации специального объекта. Командный пункт построен во время СССР, затем там обустроили ЗЦК для украинского командования. Во время аннексии Крыма в 2014 году его одним из первых захватили российские военные.

Напомним, Фокус писал, что именно это укрепление российских оккупантов можно считать таким же мощным, как бункер ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

В начале недели ВСУ также поразили мощности российских оккупантов в Крыму, о чем сообщал Фокус.

Ранее партизаны из группы АТЕШ сообщали, что жители Евпатории боятся постоянных "прилетов" из-за отсутствия ПВО.