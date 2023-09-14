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"Все ждут прилетов, ПВО уже нет": партизаны поведали, что происходит в Евпатории

Триумф, С 400, С 400 Трумф, С-400
Фото: РИА Новости | В Евпатории уничтожили комплекс ПВО С-400 "Триумф" (на фото)

По данным партизан, после атаки на Евпаторию в городе исчезли российские корабли, а морской порт опустел. Местные переживают, что остались совсем без защиты ПВО.

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Представители партизанского движения АТЕШ рассказали о ситуации во временно оккупированной Евпатории после удара по комплексу ПВО С300/400 "Триумф". Об этом известно из публикации в соцсетях от 14 сентября.

Источник партизан сообщил, что после прилета в захваченной российскими войсками Евпатории "куда-то" делись все вражеские корабли, а морской порт стоит пустым.

"У людей панические настроения, теперь все ждут постоянных прилетов потому, что ПВО уже нет", — подчеркнули в АТЕШ.

Также партизаны передали, что в городе были закрыты некоторые школы.

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Евпатория на карте боевых действий в Украине
Фото: DeepStateMAP

Напомним, утром 14 сентября во временно оккупированной Евпатории прогремела серия взрывов. В медиа сообщали об атаке беспилотников и ограничении движения по Крымскому мосту. Позже в российском Минобороны обвинили в ударе Украину и заявили об успешной ликвидации 11 БПЛА над захваченным полуостровом.

14 сентября в СМИ со ссылкой на источники в СБУ проинформировали, что в Крыму был уничтожен комплекс ПВО С300/400 "Триумф". В ведомстве также анонсировали "новые сюрпризы" для российских оккупантов. В то же время в СтратКоме ВСУ заявили, что утром Украина ударила по месту размещения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" в районе Евпатории.

Ранее, 13 сентября, в АТЕШ признали, что навели ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате которого были повреждены два российских корабля.