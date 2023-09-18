Поразили мощности ВС РФ: командование прокомментировало вечерние взрывы в Крыму (видео)

По данным OSINT-аналитиков, в месте взрывов расположены российские военные части радиотехнической разведки и ПВО. Однако с такой информацией следует обращаться осторожно, чтобы не навредить работе украинских военных.

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Крымские телеграм-каналы вечером в воскресенье сообщили о мощных взрывах в районе мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму. Что произошло в Севастополе, рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Известно, что взрывы произошли в месте расположения частей российских оккупантов, куда, по свидетельству местных жителей, ехало значительное количество "скорых", а движение по Крымскому мосту было перекрыто. Позже российское Минобороны заявило о сбитых беспилотниках над юго-западной частью Крыма, а "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграм-канале, что речь идет о дымовой завесе для маскировки кораблей Черноморского флота, а в городе "все спокойно". Впоследствии он признал, что якобы обломки сбитого беспилотника упали на территории фермы, никто не пострадал.

Однако пресс-секретарь ОК "Юг" подчеркнула, что обычная тактика россиян — максимально перемещаться и располагаться так, чтобы не быть пораженными.

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"Именно поэтому не сейчас и не сразу открывается вся информация, поскольку нам надо дорасследовать и убедиться, что это не была провокация, а результат той работы, которая была спланирована", — рассказала Гуменюк.

На самом деле российские военные прячутся за мирными жителями, пытаются рассредотачиваться по Крымскому полуострову на значительных расстояниях, но работа украинских Сил обороны заключается в том, чтобы истощать мощности врага конкретными точечными ударами.

"Важно не забывать, что имеем дело с таким коварным врагом, который может, используя наше направление замыслов, вбрасывать много провокационной информации, как это было, например, с Новой Каховкой, когда сами пробомбили, а пытались обвинить украинские Силы обороны", — отметила пресс-секретарь.

Поэтому Гуменюк еще раз настаивала на том, что нужно вести себя осторожно, чтобы не навредить боевой работе украинских военных.

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Взрывы в Крыму в последнюю неделю — что известно

Первые взрывы в Севастополе вечером 17 сентября прозвучали около 20:15 и были достаточно мощными. По свидетельствам жителей, даже дома содрогались.

По предварительным данным, "прилеты" фиксировались в районе мыса Фиолент, где дислоцируются воинские части российских оккупантов — 26-й радиотехнический отряд, радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами и др.

Взрывы во временно оккупированном Севастополе — это результаты совместной спецоперации Главного управления разведки Минобороны (ГУР) и Военно-морских сил ВСУ (ВМС), как сообщили источники "Суспільного".

14 сентября в районе села Уютное под оккупированной Евпаторией прогремело несколько мощных взрывов. Там находится одна из воинских частей российских оккупантов. Вероятно, был поврежден или уничтожен комплекс ПВО С-400 "Триумф".

13 сентября в результате попадания крылатых ракет были повреждены два российских военных корабля, которые находились на ремонте на судоремонтном заводе "Севморзавод".

Также Фокус писал, что в чатах крымских телеграм-каналов бушевала паника.

Кроме того, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Украина охотится на российские комплексы С-400, расположенные на территории Крыма.

Ранее партизаны из группы "АТЕШ" сообщали, что жители Евпатории боятся постоянных "прилетов" из-за отсутствия ПВО.