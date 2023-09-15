"Начата охота": ВСУ уничтожают системы ПВО в Крыму для более глобальных миссий, — эксперт

По словам Александра Коваленко, оккупированный полуостров насыщен различными системами ПВО, которые якобы должны защищать от атак. Задача украинских защитников — расчистить воздушное пространство над Крымом.

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На территории временно оккупированного Крыма началась достаточно успешная охота на российские комплексы С-400. Один из них накануне был уничтожен на полуострове. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freedom 15 сентября.

По его словам, украинские военные продолжают очищать воздушное пространство над Крымом, что может свидетельствовать о подготовке к более глобальным вещам.

"Что касается С-400, то это, конечно же, феерическое зрелище. Создается такое впечатление, что за С-400 в Крыму начата охота, причем охота достаточно успешная. Создается на самом деле такое впечатление, что в целом воздушное пространство над Крымом для чего-то очищают от этих комплексов противовоздушной обороны, которые должны были это воздушное пространство как раз и контролировать, а их очищают для определенных целей, неких условий для чего-то", — говорится в сообщении.

Отдельно военный эксперт отметил, что для Сил обороны в Крыму еще много работы, ведь полуостров насыщен системами ПВО, которые должны защищать от атак. Александр Коваленко убежден, что в ближайшее время будут еще хорошие новости для украинцев с атаками на оккупированную территорию.

"В настоящее время можно говорить о формировании условий для опять-таки миссий иного порядка. И то, что это происходит именно на полуострове Крым, намекает на то, какие планы вынашивает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по дальнейшим действиям по этому направлению"", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму. Он похвалил СБУ и ВМС за успешную операцию на оккупированном россиянами полуострове. По словам главы государства, это был "триумф".