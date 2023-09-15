"Розпочато полювання": ЗСУ знищують системи ППО в Криму для більш глобальних місій, — експерт

За словами Олександра Коваленка, окупований півострів насичений різноманітними системами ППО, які нібито мають захищати від атак. Завдання українських захисників — розчистити повітряний простір над Кримом.

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На території тимчасово окупованого Криму почалося досить успішне полювання на російські комплекси С-400. Один із них напередодні був знищений на півострові. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Freedom 15 вересня.

За його словами, українські військові продовжують очищати повітряний простір над Кримом, що може свідчити про підготовку до більш глобальних речей.

"Що стосується С-400, то це, звичайно ж, феєричне видовище. Складається таке враження, що за С-400 у Криму розпочато полювання, причому полювання досить успішне. Складається насправді таке враження, що загалом повітряний простір над Кримом для чогось очищають від цих комплексів протиповітряної оборони, які мали б цей повітряний простір якраз і контролювати, а їх очищають для певних цілей, якихось умов", — ідеться в повідомленні.

Окремо військовий експерт зауважив, що для Сил оборони в Криму ще багато роботи, адже півострів насичений системами ППО, які мають захищати від атак. Олександр Коваленко переконаний, що найближчим часом будуть ще хороші новини для українців з атаками на окуповану територію.

"Нині можна говорити про формування умов для знову-таки місій іншого порядку. І те, що це відбувається саме на півострові Крим, натякає на те, які плани виношує Генеральний штаб Збройних сил України щодо подальших дій у цьому напрямку"", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення С-400 "Тріумф" у Криму. Він похвалив СБУ та ВМС за успішну операцію на окупованому росіянами півострові. За словами глави держави, це був "тріумф".