Керують з відстані 1 тис. км: в ГУР розповіли про перші місії MAGURA V5

Перші дрони MAGURA V5 пошкоджували російські кораблі, але не топили. Сім місяців знадобилось розробникам, щоб допрацювати винахід і почати пускати на дно судна РФ.

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони майже рік застосовує морські дрони MAGURA V5 для знищення ракетних та десантних кораблів ЗС РФ у Чорному морі. У своїх перших місіях вони лише пошкоджували судна, але незабаром "навчились" повністю їх топити. Кожен маневр морських дронів керується оператором, який кілька діб проводить у зручному кріслі за тисячу кілометрів від точки удару. Про перші місії MAGURA V5 бійці ГУР розповіли порталу "Українська правда" (УП).

Журналісти УП поспілкувались з працівником ГУР — з генералом, ім'я якого не вказали, а повідомили лише позивний "Борець". Також встановили, що перші навчальні запливи морських дронів відбулись на великому водосховищі: на той момент конструкція була "досить примітивною".

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Компанія, яка займається виробництвом плаваючих безпілотників, не афішує своєї назви, щоб не стати мішенню для ЗС РФ. Розробки компанії спершу помітили в СБУ — тоді й створили дрон SeaBaby. Для виконання інших завдань розробили новий пристрій, який отримав назву MAGURA V5.

Перші місії MAGURA

У травні 2023 року дістали першу ціль — розвідувальний корабель "Иван Хурс" ЗС РФ. Корабель перебував за 120 км від протоки Босфор і за 500 км від операторів, які керували пристроями. Умови для першого удару були складні: штормова погода, зникнення зв'язку.

Атака почалась о 00:30, а завершилась близько 7 ранку. Дрони переслідували корабель, очікуючи, коли закінчаться боєприпаси, якими екіпаж відстрілювався. Коли оператори ГУР побачили, що боєприпаси все ще є, а пального у пристроїв стає все менше, MAGURA рвонули вперед і пошкодили корабель.

"Поки його переслідували, то в деяких дронах уже й пальне закінчилось, бо ж відстані дуже великі. Деякі дрони були пошкоджені. Але ми таки до нього дістались".

У липні 2023 року дрони MAGURA V5 атакували ще один корабель — патрульний корабель "Сергей Котов". Морське судно отримало пошкодження, але не затонуло.

У серпні 2023 року — участь у спецоперації у Новоросійську, де спільно діяли СБУ та ГУР. Далекохідний дрон СБУ "Мамай" поцілив по "Оленегорскому горняку" і танкеру "Sig". MAGURA V5 також долучався, хоч про це і не повідомлялось публічно.

У вересні 2023 року — ще одна атака на "Сергея Котова" і ще на один корабель — "Василий Быков": дрони їх пошкодили, однак не потопили. Після цього, у листопаді 2023 року, сталась перша місія, під час якої російські кораблі отримали настільки серйозні пошкодження, що не підлягали відновленню. У бухті дрони вдарили по кораблях "Серна" та "Акула", розповів генерал ГУР.

Спецоперації ГУР — деталі розробки MAGURA

В ГУР були власні розробки морських дронів, пояснив "Борець". Конструктори брали човен, встановлювали на нього пристрій дистанційного керування та випробовували на річках. Тим часом компанія-розробник продемонструвала можливості авторської розробки на Дніпрі під Києвом. Оператор виконав першу "жартівливу" місію — "виписав" маршрут на водній поверхні фразою "Русский военный корабль иди на ***". Уся робота виконувалась оператором у ручному режимі: потім він скаржився, що "пальці боліли".

Дрон, створений на замовлення ГУР, отримав назву "Магура" на честь слов'янської богині війни. Розробники вдосконалили пристрій — зробили його незалежним від Starlink, надали кілька дублюючих систем для зв'язку і відправили виконувати перші завдання. Дрон невеликий за розміром та маневрений: його основне призначення — полювання за цілями у морі.

Генерал "Борець" розповів УП, що точка керування морськими дронами розташована у Києві. Оператори працюють у спеціальних зручних кріслах, в яких доводиться висиджувати до двох діб — саме стільки тривають місії.

Зазначимо, раніше Фокус писав про морські дрони ГУР Міноборони. Наприклад, у січні 2024 року у мережі опублікували світлини MAGURA V5, з яких стали зрозумілі їхні реальні розміри. На початку лютого пристрої потопили ракетний корабель "Ивановец", який перебував у секретній бухті біля озера Донузлав.

Нагадуємо, у лютому військовий експерт та екскомандир підрозділу "Айдар" Євген Дикий підсумував успішні дії Сил оборони у Чорному морі, які "загнали" російський флот у бухти Криму.