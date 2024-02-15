Україна змусила ЧФ РФ ховатися в бухтах: допомогли унікальні дрони Magura V5, — Дикий

Флоту окупантів доводиться вести партизанську війну, а кораблів, що можуть перевозити боєприпаси та техніку, стає все менше. Україна за два роки війни випустила вже п'яту версію дрона Magura і тепер контролює Чорне море, зазначає ветеран Євген Дикий.

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В ситуації з потопленням ворожого десантного корабля "Цезарь Куников" цікаво те, що він був знищенний українськими морськими дронами Magura V5. Це вже п'яте покоління морських дронів, які до широкомасштабного вторгнення РФ Україна взагалі не розробляла. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

За його словами, Україні вдалось пройти повний шлях за 2 роки від повної відсутності морських дронів, до морських безпілотників п'ятого покоління власного виробництва. Перше покоління таких морських апаратів викинуло на берег Севастополя, коли Ілон Маск підступно відключив супутниковий зв'язок вперше проявивши свою пропутінську позицію, яку сьогодні не приховує, зазначає Дикий.

"Чергове знищення подібного корабля значно послаблює логістику окупантів, бо для висадки десанту це судно не використовувалось, а ось переправляти величезну кількість бронетехніки та боєприпасів за допомогою таких великих десантних кораблів армія РФ все ж таки намагалась, — зазначає експерт. — Тепер російський флот у Чорному морі за два роки війни має менше половини таких кораблів".

Цікаво, що до нових реалій морських боїв в українських військових академіях змінюється і навчальний курс, каже Дикий. Треба розуміти, що Україна не маючи власного флоту повністю нейтралізувала потужний морський флот величезної держави. На сьогодні саме Україна без флоту майже повністю контролює Чорне море, зазначає ветеран.

"Просто пригадаймо, як ще два роки тому на рейді біля Одеси стояли російські десантні кораблі, а одесити готуються відбивати висадку десанту, — згадує Дикий. — А зараз абсолютно спокійно працює зерновий коридор, а кораблі окупантів ховаються в Новоросійську. По сумарному тонажу флот РФ вже втратив третину".

Український морський дрон Magura V5 Фото: Скриншот

Тепер росіянам доводиться ховатись в далеких бухтах іноді поспіхом випливаючи, щоб відстрілятись "Калібрами" та сховатись знов, відзначає експерт. Це просто партизанська війна, а не війна флоту потужної країни.

"Важливо зазначити, що росіяни зараз побоюються везти боєприпаси суходолом чи залізницею через Кримський міст, тому використовують подібні десантні кораблі, — каже Дикий. — Вибух після потоплення "Цезаря Куникова" свідчить про те, що там був вантаж ракет чи снарядів".

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що 14 лютого ЗСУ і ГУР МОУ знищили російський ВДК "Цезарь Куников" за допомогою ударних морських дронів. Це сталося в територіальних водах України біля Алупки в Криму.