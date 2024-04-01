Закрылись на базе и "запечатали" двери: в ВМС рассказали, сможет ли РФ сохранить корабли ЧФ

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, противник не сможет постоянно прятаться от украинских ударов. Главное для Украины — не упустить момент, когда россияне выйдут в акваторию.

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Россияне активно теряют корабли Черноморского флота из-за украинских атак, поэтому сейчас пытаются предпринять шаги, которые защитили бы их. Подробнее об этом высказался спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии "24 каналу".

По его словам, противник начал выводить свои корабли из Черного моря, чтобы потери не увеличились еще сильнее. Сейчас происходит поиск решения, который позволил бы избежать их в будущем. При этом украинские защитники стоят наготове.

В британской разведке накануне поделились данными о том, что противник даже начал устанавливать баржи возле входа в Новороссийский морской порт, где сейчас и расположены корабли Черноморского лота.

Фиксировались случаи, как поделился далее спикер Военно-морского флота, когда вход в гавань полностью перекрывали боновыми заграждениями в два ряда.

"Те, кто рассказывал о непобедимом Черноморском флоте почему-то закрылись на базе и "запечатали" двери", — заявил Дмитрий Плетенчук.

В то же время, это временное решение проблемы для противника. Он не будет постоянно прятаться за ограждениями, а попытается устранить трудности. В будущем корабли все равно вновь начнут выходить в море и украинской стороне главное не пропустить этот момент.

"Думаю, что со временем они решатся выходить. Недаром же туда приезжал глава министерства обороны России и приказал все углубить и расширить. В какой-то момент кто-то мигнет глазами и, надеюсь, что это будем не мы", – подытожил Дмитрий Плетенчук.

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Напомним, 31 марта сообщалось, что россияне пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж. По данным аналитиков, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.