Закрилися на базі і "запечатали" двері: у ВМС розповіли, чи зможе РФ зберегти кораблі ЧФ

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, противник не зможе постійно ховатися від українських ударів. Головне для України — не упустити момент, коли росіяни вийдуть в акваторію.

Related video

Росіяни активно втрачають кораблі Чорноморського флоту через українські атаки, тож зараз намагаються зробити кроки, які захистили б їх. Детальніше про це висловився речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі "24 каналу".

За його словами, противник почав виводити свої кораблі з Чорного моря, щоб втрати не збільшилися ще сильніше. Наразі відбувається пошук рішення, яке дозволило б уникнути їх у майбутньому. При цьому українські захисники стоять напоготові.

У британській розвідці напередодні поділилися даними про те, що противник навіть почав встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт, де зараз і розташовані кораблі Чорноморського лота.

Фіксували випадки, як поділився далі речник Військово-морського флоту, коли вхід у гавань повністю перекривали боновими загородженнями у два ряди.

"Ті, хто розповідав про непереможний Чорноморський флот, чомусь закрилися на базі та "запечатали двері", — заявив Дмитро Плетенчук.

Водночас, це тимчасове вирішення проблеми для противника. Він не буде постійно ховатися за огорожами, а спробує усунути труднощі. У майбутньому кораблі все одно знову почнуть виходити в море, і українській стороні головне не пропустити цей момент.

"Думаю, що з часом вони зважаться виходити. Недарма ж туди приїжджав очільник міністерства оборони Росії і наказав усе поглибити і розширити. У якийсь момент хтось блимне очима і, сподіваюся, що це будемо не ми", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Дивитися з: 5:45

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що росіяни намагаються захистити кораблі ЧФ за допомогою барж. За даними аналітиків, противник усвідомлює загрозу з боку українських морських дронів, тому шукає способи, які могли б підвищити безпеку кораблів у районі Новоросійського порту.