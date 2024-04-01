ВСУ заставили РФ вывести часть Черноморского флота из Крыма, — генерал США

По словам экс-командующего Сухопутных сил США в Европе Бена Ходжеса, ВСУ ликвидировали большие логистические корабли России. Генерал теперь сомневается, что Владимир Путин рискнет применить ядерное оружие в случае деоккупации Крыма.

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Черноморский флот России в настоящее время не проявляет активности в Черном море, так как украинские солдаты использовали против ЧФ РФ новые и адаптированные технологии, операции саботажа и спецназовцев. Об этом сказал бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес в интервью Silicon Curtain.

По его словам, ВМС других государств тщательно отслеживают ситуацию в черноморской зоне.

"Украинцы изменили характер войны на море, по меньшей мере в замкнутой акватории, как Черное море или Балтийское море", — отметил он.

Военный отметил, что в отличие от типичной стратегии морских боев Вооруженные Силы Украины прибегли к применению новых и адаптированных технологий, а также операций саботажа против Черноморского флота Российской Федерации.

Успех Вооруженных Сил Украины также свидетельствует о недостаточной готовности и эффективности Черноморского флота Российской Федерации, и, по мнению Ходжеса, он проявил себя "не лучше, чем российские сухопутные силы в начальные дни этого конфликта".

Ходжес высоко оценил факт того, что Вооруженные Силы Украины нанесли удары по крупным логистическим судам, которые могли бы быть использованы для перевозок в Азовском море в случае разрушения Керченского моста, а также по сухому доку возле оккупированного Севастополя, где российские силы могли бы производить ремонт военных кораблей.

По мнению Ходжеса, отступление Черноморского флота Российской Федерации создает основания для сомнений в намерении Путина использовать ядерное оружие в случае потери аннексированного Крыма.

Напомним, что в ВСУ запланировали новые удары по Черноморскому флоту РФ.

Также сообщалось, что, по оценкам Forbes, ударами по Черноморскому флоту Украина может только обезопасить зерновой коридор. На логистику ВС РФ, которые находятся на юге Украины, это уже не влияет, поскольку появилась новая железная дорога из Ростова в Мариуполь.