ЗС РФ перекидає "залишки" Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська, деталі (відео)

Росіяни почали у військових цілях також використовувати вантажні судна, розміщені у Цемеській затоці. Ворог посилює район різними засобами протиповітряної оборони, залишаючи незахищеними інші регіони, розповіли в українському підпіллі.

Related video

Російські військові перекинули значну частину військових кораблів з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" фіксує залишки кораблів Чорноморського флоту Росії в Новоросійську", — йдеться у повідомленні.

Важливо

РФ вивела ракетний катер "Циклон" із Севастопольської бухти: що змінилось (супутникові знімки)

Партизани зауважили, що продовжили нагляд за Чорноморським флотом Російської Федерації. Зокрема, з Криму до Новоросійська ворог перекинув значну кількість військових кораблів. Також під час розвідки "Атеш" виявив безліч вантажних суден у Цемеській затоці. Їх росіяни використовують не лише в цивільних, але й у військових цілях.

Також окупанти продовжують посилювати район різними засобами протиповітряної оборони, захищаючи беззахисними інші регіони.

Нагадаємо, 1 квітня в "Атеш" повідомили, що Чорноморський флот Росії може отримати оновлений прилад "УВ-450-01", який призначений для захисту від безпілотних літальних апаратів. Партизани зауважили, що пристрій допомагатиме ворогу виявляти й знешкоджувати загрозу на воді й суші.

Того ж дня речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що російські військові намагаються захистити свої кораблі, які зазнають ураження через атаки ЗСУ. Зокрема, окупанти почали виводи судна з Чорного моря, аби не збільшувати свої втрати.