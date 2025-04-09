Монстр из Керчи: почему Newsweek боится несуществующего российского корабля

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На днях издание Newsweek решило написать о каком-то боевом корабле, строящемся во временно оккупированном Крыму, который намного больше ракетного крейсера "Москва", потопленного в 2022 году. Сам материал пропитан опасением и настороженностью от этого строительства. Но что на самом деле происходит на керченской верфи и какая перспектива этого строительства? Давайте разберемся.

Издание Newsweek абсолютно право в своих заявлениях о том, что на судостроительном заводе "Залив" строится корабль больше ракетного крейсера "Москва". Но что это за корабль и каковы перспективы завершения этого строительства?

Newsweek пишет об универсальном десантном корабле проекта 23900 "Иван Рогов", имеющем водоизмещение... И тут мы упираемся в крайне интересную дилемму: а каково его водоизмещение?

Этот вопрос я задаю с особым смаком, поскольку об универсальных десантных кораблях (УДК) проекта 23900 я время от времени пишу с момента их закладки в июле 2020 года. Да, вы не ошиблись, я написал именно их, а не его. Ведь на заводе "Залив" строится два УДК проекта 23900. Но не отвлекаемся.

Водоизмещение

В июле 2020 года Владимир Путин специально прибыл, чтобы с пафосом и помпой лично заложить два УДК проекта 23 900 общей стоимостью 100 млрд рублей. Согласно опубликованным тогда тактико-техническим характеристикам они должны были иметь полное водоизмещение 25 тыс. тонн, а скорость — 22 узла.

Уже тогда, в 2020 году, я задавался вопросом: а сможет ли завод "Залив" в его состоянии потянуть строительство двух военных кораблей водоизмещением 25 тыс. тонн (учитывая, что технологически российский морской ВПК не тянет строительство ничего больше водоизмещения 10 тыс. тонн), а также какая силовая установка ляжет в основу такого большого корабля? Дело в том, что на сегодня Россия не имеет силовых установок, способных тянуть столь серьезные объемы.

Но уже в августе 2020 года российские СМИ с не меньшим пафосом и помпой стали заявлять о том, что УДК проекта 23900 будут иметь водоизмещение более 30 тыс. тонн. Иными словами, с момента закладки кораблей их водоизмещение в проекте было увеличено на 5 тыс. тонн? Ну, возможно, на начальном этапе строительства это было еще допустимо, хотя спорно. Но...

Но в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что УДК проекта 23900 будут иметь водоизмещение уже 40 тыс. тонн. То есть плюс 15 тыс. тонн с момента закладки!

Характеристики, техническое задание, документация — все менялось буквально на ходу, тогда как фактическое строительство уже началось. Причем менялось не в небольших деталях, а глобально — с 25 тыс. тонн до 40 тыс. тонн. Вот именно поэтому и остается актуальным вопрос: а о каком водоизмещении корабля мы вообще можем говорить конкретно, а не теоретически?

И если я в начале закладки столь большого корабля отмечал, что у РФ просто нет технологической возможности завершить его строительство само по себе, то с учетом увеличения водоизмещения на 15 тыс. тонн и тотальной переработки технического задания — тем более.

Печальный конец крейсера "Москва" Фото: Скрин видео

Сроки

Сначала завершение строительства первого УДК "Иван Рогов" обещали в 2025 году, а второго — "Митрофана Москаленко" — в 2026-м. Через некоторое время сроки изменились: первый УДК должен был пойти на сдачу в 2027 году, а второй в 2028-м. На сегодня сдача обоих кораблей перенесена еще на год — на 2028 и 2029 соответственно.

Еще в 2020 году я отмечал, что проекты этих универсальных десантных кораблей не могут быть завершены ни технически, ни технологически, и они существуют исключительно для распила бюджета. То есть долгосрочная перспектива наживаться на бюджетных средствах, ежегодно откладывая на потом сдачу кораблей, которые никогда не будут построены.

Даже спутниковые фото, которые демонстрирует Newsweek в своем материале, подтверждают, что строительство ведется не просто медленно, а крайне ограниченными средствами. Но куда интереснее даже не то, будет ли сам собой остов корабля собран, а чем его наполнят?

Внутреннее наполнение

Как я выше отметил, у России на сегодняшний день нет силовой установки, которая бы смогла обеспечивать подвижность военного корабля водоизмещением не то что 40 тыс. тонн, а даже 25 тыс. тонн! Атомные силовые установки — да, есть, но УДК проекта 23 900 — не атомный.

В характеристиках прописано, что это должны быть два дизеля 10Д49 и два форсажных газотурбинных М90ФР. Но в том и дело, что мощности этих силовых установок для корабля водоизмещением 40 тыс. тонн будет недостаточно, не говоря уже о возможности "Коломенского завода" и ПАО "ОДК-Сатурн" сделать на сегодня такое оборудование вовремя и без дефектов, если не сказать больше — вообще сделать.

Ярким примером стал конфуз марта 2024 года, когда "Севмаш" изготовил для УДК проекта 23900 подшипники, проект которых был разработан еще в июле 2022 года. То есть на изготовление у "Севмаша" ушло два года. Но дальше было интереснее.

Дело в том, что подшипники должны были пройти испытания на валопроводе, но его на тот момент не смогли изготовить. То есть подшипники делали два года, а когда сделали, испытать не могут, поскольку валопровода просто нет. Занавес.

Выводы

На сегодня Россия неспособна завершить строительство УДК проекта 23900. И чтобы не писали западные СМИ и как бы ни описывали корабль "Иван Рогов" — это вовсе не боеспособная боевая единица водоизмещением в разы больше ракетного крейсера "Москва", а очередной памятник российской коррупции и технологической деградации.

И я совсем не исключаю того, что Украина эти УДК получит вместе с возвращенным при освобождении Крыма заводом "Залив". Причем в таком же недостроенном состоянии, в котором они были годы назад, находятся сейчас и будут в дальнейшем.

С другой стороны, это будет еще один уникальный момент этой войны — первый в истории войн и конфликтов трофей в виде недостроенного сорокатысячетонного УДК.

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