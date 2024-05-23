Сили РФ у небезпеці: у Британії назвали наслідки знищення корабля "Циклон" у Криму

За даними аналітиків, українська сторона вкотре могла продемонструвати проведення успішних скоординованих ударів по противнику. У Чорному морі більше немає подібних кораблів.

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У ніч на 19 травня в окупованому Криму пролунали вибухи. Через кілька годин виявилося, що в Севастополі був уражений ворожий ракетний корабель "Циклон". У звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 23 травня розповіли про наслідки удару.

За даними аналітиків, це був український скоординований удар дальнього радіуса дії по російському порту на захопленому півострові. З великою ймовірністю це була комбінація ударних безпілотників і ракет ATACMS. Усе це в результаті призвело до затоплення корвета "Циклон".

"Циклон" — один із чотирьох російських кораблів класу "Каракурт", оснащених "Калібрами", які перебували в Чорному морі з 2022 року. Два з цих кораблів, імовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак", — пишуть у британській розвідці.

Ще один корабель був сильно пошкоджений внаслідок атаки ще в листопаді минулого року. Тепер же противник міг залишитися без останнього "Циклону" в Чорному морі.

"Хоча це навряд чи істотно змінить вплив російського флоту на українські операції, це підкреслює збережену небезпеку для російських сил, що діють у Криму і Чорноморському регіоні, і тривалі успіхи України при проведенні скоординованих ударів", — підсумували в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 21 травня повідомлялося, що начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук назвав бракованим знищений корабель РФ "Циклон". Він уже понад рік перебував у строю, і це єдиний у Чорному морі носій крилатих ракет, який після включення до складу флоту так і не випустив жодної ракети до того, як його затопили.