"Працює тільки на одній ділянці": РФ не закінчила будівництво залізничних робіт в окупації, — Плетенчук

За словами речника Сил оборони Півдня, альтернатива Кримському мосту є законною ціллю для української сторони, адже противник має намір використати залізницю для військової логістики. У ЗСУ є всі можливості й засоби для її знищення.

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Залізниця росіян на українських окупованих територіях, яку вони будували як альтернативу Кримському мосту, працює лише на одному відрізку. Повністю вона не функціонує. Деталями з цього поділився начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі Укрінформу.

За його словами, незаконна споруда противника, яку він має намір використовувати для військової логістики, є законною цiллю для України. Ба більше, у бійців ЗСУ є достатньо можливостей для того, щоб знищити цю залізницю.

"Повноцінно цей коридор по суходолу не запрацював, він дійсно поки не зв’язує Крим із іншими окупованими територіями на Півдні України, залізниця лише будується. Будується вона досить швидко, і дійсно росіяни планують її використовувати насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій. Наразі вона працює лише на одному відтинку", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо представник Сил оборони Півдня додав, що в Росії є зараз план зв'язати Ростов і захоплений Крим за допомогою цього маршруту. Гостра необхідність у цьому виникла після того, як незаконний міст на окупованому півострові перестав забезпечувати військову логістику в повному обсязі.

Українська сторона уважно стежить за ситуацією, адже залізниця розташована ближче, ніж споруда через Керченську затоку. Дістатися до неї простіше.

"Звісно, що ця частина залізниці, цей логістичний шлях розташовуватиметься ближче до лінії бойового зіткнення. Із одного боку, це полегшує логістику нашому ворогу, із іншого – це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента. Тому що спектр наших інструментів, наших систем озброєння, звісно, набагато більший у цьому контексті, ніж для знищення мосту", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що РФ майже закінчила будівництво залізниці, яка з'єднає Маріуполь із Ростовом-на-Дону. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, відкриття має відбутися наприкінці поточного місяця або на початку літа.