"Работает только на одном участке": РФ не закончила строительство ЖД в оккупации, — Плетенчук

По словам спикера Сил обороны юга, альтернатива Крымскому мосту является законной целью для украинской стороны, ведь противник намерен использовать железную дорогу для военной логистики. У ВСУ есть все возможности и средства для ее уничтожения.

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Железная дорога россиян на украинских оккупированных территориях, которую они строили в качестве альтернативы Крымскому мосту, работает лишь на одном отрезке. Полностью она не функционирует. Деталями по этому поводу поделился начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Укринформу".

По его словам, незаконное сооружение противника, которое он намерен использовать для военной логистики, является законной целью для Украины. Более того, у бойцов ВСУ есть достаточно возможностей для того, чтобы уничтожить эту железную дорогу.

"Полноценно этот коридор по суше не заработал, он действительно пока не связывает Крым с другими оккупированными территориями на юге Украины, железная дорога только строится. Строится она достаточно быстро, и действительно, россияне планируют ее использовать прежде всего для обеспечения военной логистики своей южной группировки для того, чтобы бесперебойно поставлять все необходимое для ведения боевых действий. Сейчас она работает только на одном участке", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно представитель Сил обороны юга добавил, что у России есть сейчас план связать Ростов и захваченный Крым при помощи этого маршрута. Острая необходимость в этом возникла после того, как незаконный мост на оккупированном полуострове перестал обеспечивать военную логистику в полном объеме.

Украинская сторона внимательно следит на ситуацией, ведь железная дорога находится ближе, чем сооружение через Керченский залив. Добраться к ней проще.

"Конечно, эта часть железной дороги, этот логистический путь будет находиться ближе к линии боевого соприкосновения. С одной стороны, это облегчает логистику нашему врагу, с другой — это облегчает нам задачу по уничтожению этого инструмента. Потому что спектр наших инструментов, наших систем вооружения, конечно, гораздо больше в этом контексте, чем для уничтожения моста", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 8 мая сообщалось, что РФ почти закончила строительство железной дороги, которая соединит Мариуполь с Ростовом-на-Дону. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, открытие должно состояться в конце текущего месяца или в начале лета.