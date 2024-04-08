Крымский мост разрушить трудно, а вот сухопутную железную дорогу на юге — нет проблем, — Ягун (видео)

У Украины нет такой ракеты, которая бы могла нанести удар в 20 тонн эквивалента тротила, как при взрыве грузовика при операции ГУР. Лучше уничтожить железную дорогу, которую оккупанты собираются прокладывать по суше, говорит эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

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Для того чтобы нанести разрушительный удар по Крымскому мосту, надо провести серьезную операцию, а для полного успеха важно закладывать взрывчатку на самом объекте. Значительно проще контролировать сухопутный путь и железную дорогу, которую оккупанты собираются проложить на захваченных территориях. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам, если вспомнить предыдущий взрыв грузовика, в который вложили более 20 тонн взрывчатки, то удалось только на несколько месяцев повредить мост. Хотя и сейчас оккупанты не переправляют по нему тяжелую технику — опасаются разрушения.

"Сейчас в Украине нет такой ракеты, чтобы могла нанести удар в эти 20 тонн эквивалента тротила, — говорит Ягун, — Предыдущий взрыв только повредил один из пролетов, еще и вагоны загорелись, что немного помогло разрушению. Я считаю, что ГУР уже разрабатывает план, чтобы улучшить эти результаты в будущем".

Что касается сухопутного пути и железной дороги, то, по мнению Ягуна, здесь для огневого контроля со стороны Украины нет никаких проблем. Есть высокоточные ракеты Himars и ATACMS, которые способны разрушить железнодорожные пути.

"Кроме того, железнодорожная инфраструктура зависит и от разного рода коммуникаций, поставок энергии, обслуживающих механизмов, которые тоже довольно просто повредить, — акцентирует генерал-майор запаса, — Не думаю, что железную дорогу оккупантам удастся долго и успешно использовать".

К тому же украинские реактивные системы могут добивать до того же Чонгара, на который завязано много путей, говорит эксперт. Все небольшие мосты и подстанции на Чонгаре сразу будут под обстрелами со стороны ВСУ.

Напомним, 3 апреля британское издание The Guardian писало, что Украина уничтожит незаконно построенный Крымский (Керченский) мост в первой половине 2024 года. Издание считает, что уничтожение конструкции поднимет моральный дух.

Ранее, 2 апреля, эксперты объяснили, почему Taurus необходим Украине для уничтожения Крымского моста. Taurus имеет тандемную бетонобойную боевую часть весом 480 килограммов. Первая ее часть пробивает бетон, после чего в пробоину входит основная часть и взрывается изнутри. Это наносит мощное разрушение.