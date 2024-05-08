РФ почти закончила строительство железной дороги, которая соединит Мариуполь с Ростовом-на-Дону

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, железная дорога должна заработать ориентировочно в конце мая или в начале июня.

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Россияне уже почти завершили работы по строительству железной дороги, которая должна соединить временно захваченный Мариуполь с Ростовом-на-Дону. Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Он отметил, что в течение апреля и в начале мая очевидцы зафиксировали три тестовых поезда из оккупированной Волновахи Донецкой области в порт в Мариуполе и в обратном направлении. Вместе с этим из Волновахи они приехали загруженные каолином и рудой, которую грузят на либерийское судно, украденное в прошлом году.

"А из мариупольского порта поезд вообще вышел пустым, чтобы провести тестирование пути", — отметил Андрющенко.

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По его словам, пути, которые российские захватчики продолжают строить недалеко от поселка Гранитное через Тельмановский район, соединяющие Мариуполь с Волновахой и Ростовом-на-Дону, фактически достроили, как на мостах, так и на месте соединения железных дорог нет рельсов.

Петр Андрющенко добавил, что железная дорога должна заработать ориентировочно в конце мая или в начале июня.

Еще в сентябре 2023 года Андрющенко сообщал о попытке российских захватчиков построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Тогда чиновник сообщал, что в случае успеха это даст возможность включить имеющуюся ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с российскими Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

2 мая стало известно о завершении оккупантами строительства желез ной дороги из захваченного Мариуполя. Причем в тот же день к станции "Волноваха" вышел первый поезд.

Также 18 марта Фокус писал, что власти России сообщили о якобы завершении строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с Мариуполем и Бердянском.