Оккупанты убили седьмого украинского бойца на Донбассе с начала сентября
Военный получил несовместимое с жизнью ранение в результате прицельного обстрела позиций ООС. ВСУ открывали ответный огонь.
В четверг, 30 сентября, российско-оккупационные формирования убили украинского военного на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", — говорится в сообщении.
В сентябре 2021 года в российско-украинской войне погибли семеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября;
- Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября;
- Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября;
- Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября;
- Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября;
- Молостов Виктор Михаилович — погиб 26 сентября;
- Военнослужащий ВСУ — погиб 30 сентября.
С начала текущих суток боевики нарушили режим прекращения огня три раза, один раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Оккупант вел обстрелы:
- Возле Новотошковского (Луганская обл.) — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Неподалеку от Каменки (Донецкая обл.) — из артиллерии калибра 122 мм;
- Рядом с Попасной (Луганская обл.) — из автоматических станковых гранатометов.
Украинские военные отвечали на огонь боевиков, чем заставили их прекратить обстрелы, добавили представители ООС.
Напомним, 28 сентября пророссийские боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате двое украинских бойцов получили ранения.
Также Фокус сообщал, что решением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в зону ООС вернули все контрснайперские группы.