Оккупанты убили седьмого украинского бойца на Донбассе с начала сентября

Военный получил несовместимое с жизнью ранение в результате прицельного обстрела позиций ООС. ВСУ открывали ответный огонь.

В четверг, 30 сентября, российско-оккупационные формирования убили украинского военного на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", — говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года в российско-украинской войне погибли семеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября; Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября; Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября; Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября; Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября; Молостов Виктор Михаилович — погиб 26 сентября; Военнослужащий ВСУ — погиб 30 сентября.

С начала текущих суток боевики нарушили режим прекращения огня три раза, один раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Оккупант вел обстрелы:

Возле Новотошковского (Луганская обл.) — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Неподалеку от Каменки (Донецкая обл.) — из артиллерии калибра 122 мм;

Рядом с Попасной (Луганская обл.) — из автоматических станковых гранатометов.

Украинские военные отвечали на огонь боевиков, чем заставили их прекратить обстрелы, добавили представители ООС.

Напомним, 28 сентября пророссийские боевики 3 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате двое украинских бойцов получили ранения.

Также Фокус сообщал, что решением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в зону ООС вернули все контрснайперские группы.