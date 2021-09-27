Могут вести ответный огонь: Залужный вернул на линию фронта все контрснайперские группы

По словам главнокомандующего ВСУ, в зоне ООС применяют все средства: тепловизоры, винтовки, камеры ночного видения и радары.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью для "Радио Свобода" рассказал о контрснайперской деятельности Вооруженных сил в зоне ООС.

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По словам Залужного, все снайперы, все винтовки, все тепловизоры, все камеры ночного видения работают на переднем крае.

"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае", — заявил главнокомандующий.

При этом он добавил, что западные радары, которые поставлены Западом используются частично, а не массово. Это связано с особенностями комплексов, переданными в Украину.

Также по словам Валерия Залужного, у бойцов ВСУ нет запрета на открытие огня в ответ на обстрелы оккупационных формирований Российской Федерации. Командиры в праве на месте принимать решение об открытии огня без обращения "наверх".

Напомним, в интервью Залужный заявлял, что в украинской армии модернизировано уже 50% танков.

3 сентября стало известно состояние раненого бойца в зоне ООС от пули снайпера. Боец находится в искусственной коме и на аппарате ИВЛ.