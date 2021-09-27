50% уже модернизировали. Залужный о состоянии танков в армии

По словам главнокомандующего ВСУ, модернизация советской техники зависит от способности государства обеспечить нужды армии.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью для "Радио Свобода" рассказал о модернизации техники в армии.

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По словам Залужного, модернизация вооружения будет зависеть от способности государства обеспечить нужды армии. Необходимость в модернизации действительно имеется, нужно и танки менять, и вертолеты. Работа по некоторым из них уже ведется сейчас.

В качестве примера главнокомандующий назвал вертолет Ми-8МСБ, от которого советским остался только один фюзеляж. Все остальные детали украинского производства.

"Да, на сегодняшний день мы не можем обеспечить на 100% модернизацию тех же танков, но на сегодняшний день 50% из них — уже модернизированы. Опять же, от советского танка там остался только корпус", — рассказал генерал-лейтенант Залужный.

Добавим, по информации издания The Military Balance в 2021 году в Сухопутных войсках Украины находится 858 танков и 1132 на хранении.

Напомним, Харьковский бронетанковый завод передал в ВСУ партию Т-64, которые прошли глубокую модернизацию.

Ранее сообщалось, что Минобороны заказало 12 танков для ВСУ по перспективному проекту "Кедр".