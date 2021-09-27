50% вже модернізували. Залужний про стан танків в армії

За словами головнокомандувача ЗСУ, модернізація радянської техніки залежить від здатності держави забезпечити потреби армії.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю для "Радіо Свобода" розповів про модернізацію техніки в армії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Залужного, модернізація озброєння залежатиме від здатності держави забезпечити потреби армії. Необхідність у модернізації дійсно є, потрібно і танки міняти, і вертольоти. Робота з деякими з них уже ведуть зараз.

Як приклад головнокомандувач назвав вертоліт Мі-8МСБ, від якого радянським залишився тільки один фюзеляж. Усі інші деталі українського виробництва.

"Так, на сьогодні ми не можемо забезпечити на 100% модернізацію тих же танків, але на сьогодні 50% із них — вже модернізовані. Знову ж таки, від радянського танка там залишився тільки корпус", — розповів генерал-лейтенант Залужний.

Додамо, за інформацією видання The Military Balance в 2021 році в сухопутних військах України перебуває 858 танків і 1132 на зберіганні.

Нагадаємо, Харківський бронетанковий завод передав у ЗСУ партію Т-64, які пройшли глибоку модернізацію.

Раніше повідомлялося, що Міноборони замовило 12 танків для ЗСУ за перспективним проектом "Кедр".