"Пуля вошла в височно-теменную область": стало известно состояние раненого бойца в зоне ООС

Украинского военного ранил вражеский снайпер 29 августа, он находится в искусственной коме и на аппарате ИВЛ.

29 августа в результате снайперского огня военнослужащий получил тяжелое ранение. За его жизнь борются в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. Об этом сообщает АрміяInform.

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Как сообщил гендиректор больницы Сергей Рыженко, пуля попала в голову бойцу.

"Пуля вошла в височно-теменную область слева, и диаметрально вышла с другой стороны черепа. Сразу с позиции, после оказания первой медицинской помощи, организовано эвакуацию в больницу Мечникова", — рассказал Рыженко.

Состояние военного тяжелое: его ввели в медикаментозную кому. Военнослужащий находится на аппарате искусственного вентилирования легких. Ему сделали тяжелую и длительную операцию.

Спустя пять дней состояние бойца стабилизируется.

"Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова отхаживают воина, как родного сына. Впереди долгий путь лечения, болезненных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя", — подчеркнул гендиректор.

Сообщается, что у раненый боец служил в составе отдельной механизированной бригаде. Ему 27 лет и зовут его Андрей. Он сирота, у него есть только сестра.

Согласно данным ООС, 29 августа вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 9 раз. Двое бойцов получили ранения.

Напомним, за август в зоне ООС погибло 9 военных. А 28 августа боевики накрыли артиллерией Авдеевку.