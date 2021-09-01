За август в зоне ООС погибло 9 украинских военных: поименный список (фото)

Количество погибших стало наибольшим с апреля. По сравнению с июлем, количество погибших выросло с семи до девяти.

За август 2021 года в результате 182 двух обстрелов погибло 9 и ранено 27 украинских военных. Количество погибших стало наибольшим с апреля. Об этом сообщает Новинарня.

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Из-за обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации первый боец Ярослав Семеняка погиб 7 августа. У младшего сержанта из 59 бригады имени гетмана Ивана Выговского осталась жена и родители. Погиб в районе Песок (Донецкая область).

[ + – ] Ярослав Семеняка Фото: Facebook / 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Алексей Кайданович погиб 10 августа в результате попадания в микроавтобус противотанковой ракеты. Обстрел произошел в районе Марьинки. Боец погиб в больнице через несколько часов после получения тяжелых ранений. У него осталась жена и шестилетняя дочь.

[ + – ] Алексей Кайданович служил в 54 разведбатальоне с 2017 года. Фото: АрміяInform

Старший солдат Артем Мазур из 28 бригады имени Рыцарей зимнего похода погиб от пули снайпера 16 августа. За три месяца до смерти он поженился. Бойцу было 26 лет. Артем Мазур был наводчиком-оператором.

[ + – ] Артем Мазур Фото: "Новинарня"

Василий Островский погиб 19 августа. Его убил вражеский снайпер во время боевого дежурства рядом с Новоалександровкой. У него осталась жена и маленький сын. Служил в 24 механизированной бригаде имени короля Данила. Старший солдат и командир мотопехотного отделения.

[ + – ] Василий Островский Фото: АрміяInform

Юрий Михайлов — самый младший среди погибших в августе. Военному был 21 год. Погиб 22 августа, получив смертельное пулевое ранение во время обстрела в районе Марьинки. У него осталась бабушка, военный рос сиротой. Был командиром взвода 28 бригады имени Рыцаре зимнего похода.

[ + – ] Юрий Михайлов Фото: АрміяInform

Александр Аксенов из 131 разведбатальона. Вражеский снайпер убил младшего сержанта 23 августа — в День флага. У погибшего бойца осталась мама. Военному было 38 лет.

[ + – ] Александр Аксенов Фото: АрміяInform

Вячеслав Питько — погиб 24 августа в результате вражеского огня. Боец получил смертельное пулевое ранение. У погибшего осталась жена и 10-летняя дочь. Служил в 74 разведбатальоне. Умер во время эвакуации — сильная кровопотеря и тяжелое поражение печени.

[ + – ] Вячеслав Питько Фото: АрміяInform

Андрей Вискребец погиб от пули вражеского снайпера 27 августа. Служил в 74 разведбатальоне. У погибшего бойца осталась жена и двое детей. Смертельный выстрел получил в районе села Славное (Донецкая область). Военного убили в том же месте, где за пару дней до этого убили Вячеслава Питько.

[ + – ] Андрей Вискребец Фото: АрміяInform

Роман Задорожный погиб 29 августа. Военный служил в 24 бригаде имени Короля Данила. В результате обстрела боевиков загорелась сухая трава, чтобы огонь не перешел на позиции военных, Задорожный вместе с другими бойцами и тушить пожар. Именно в момент тушения пожара был совершен выстрел из противотанкового гранатомета. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

[ + – ] Роман Задорожный Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

Напомним, за июль 2021 года в зоне ООС погибло 7 украинских военных. Количество погибших выросло с 2 в июне до 7 в июле.

Ранее боевики обстреляли из артиллерии Авдеевку, ранено 8 украинских бойцов.