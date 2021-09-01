За серпень у зоні ООС загинуло 9 українських військових: поіменний список (фото)

Кількість загиблих стала найбільшою з квітня. Порівняно з липнем, кількість загиблих зросла із семи до дев'яти.

За серпень 2021 року в результаті 182 двох обстрілів загинуло 9 і поранено 27 українських військових. Кількість загиблих стала найбільшою з квітня. Про це повідомляє Новинарник.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Через обстріли збройних формувань Російської Федерації перший боєць Ярослав Семеняка загинув 7 серпня. У молодшого сержанта з 59 бригади імені гетьмана Івана Виговського залишилася дружина і батьки. Загинув у районі Пісок (Донецька область).

[ + – ] Ярослав Семеняка Фото: Facebook / 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Олексій Кайданович загинув 10 серпня в результаті попадання в мікроавтобус протитанкової ракети. Обстріл стався в районі Мар'їнки. Боєць загинув у лікарні через кілька годин після отримання важких поранень. У нього залишилася дружина і шестирічна дочка.

[ + – ] Олексій Кайданович служив у 54 розвідувальному батальйоні з 2017 року. Фото: АрміяInform

Старший солдат Артем Мазур з 28 бригади імені Лицарів зимового походу загинув від кулі снайпера 16 серпня. За три місяці до смерті він одружився. Бійцю було 26 років. Артем Мазур був навідником-оператором.

[ + – ] Артем Мазур Фото: "Новинарня"

Василь Островський загинув 19 серпня. Його вбив ворожий снайпер під час бойового чергування поруч з Новоолександрівкою. У нього залишилася дружина і маленький син. Служив у 24 механізованій бригаді імені короля Данила. Старший солдат і командир мотопіхотного відділення.

[ + – ] Василь Островський Фото: АрміяInform

Юрій Михайлов — наймолодший серед загиблих у серпні. Військовому був 21 рік. Загинув 22 серпня, отримавши смертельне кульове поранення під час обстрілу в районі Мар'їнки. У нього залишилася бабуся, військовий ріс сиротою. Був командиром взводу 28 бригади імені Лицаря зимового походу.

[ + – ] Юрій Михайлов Фото: АрміяInform

Олександр Аксьонов з 131 розвідувального батальйону. Ворожий снайпер убив молодшого сержанта 23 серпня — у День прапора. У загиблого бійця залишилася мама. Військовому було 38 років.

[ + – ] Олександр Аксьонов Фото: АрміяInform

В'ячеслав Пітько — загинув 24 серпня в результаті ворожого вогню. Боєць отримав смертельне кульове поранення. У загиблого залишилася дружина і 10-річна дочка. Служив у 74 розвідувальному батальйоні. Помер під час евакуації — сильна крововтрата і важке ураження печінки.

[ + – ] В'ячеслав Пітько Фото: АрміяInform

Андрій Вискребець загинув від кулі ворожого снайпера 27 серпня. Служив у 74 розвідувальному батальйоні. У загиблого бійця залишилася дружина і двоє дітей. Смертельний постріл отримав у районі села Славне (Донецька область). Військового вбили в тому ж місці, де за кілька днів до цього вбили В'ячеслава Пітька.

[ + – ] Андрій Вискребець Фото: АрміяInform

Роман Задорожний загинув 29 серпня. Військовий служив у 24 бригаді імені Короля Данила. У результаті обстрілу бойовиків загорілася суха трава, щоб вогонь не перейшов на позиції військових, Задорожний разом з іншими бійцями і почав гасити пожежу. Саме в момент гасіння пожежі було здійснено постріл з протитанкового гранатомета. Поранення виявилися несумісними з життям.

[ + – ] Роман Задорожний Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

Нагадаємо, за липень 2021 року в зоні ООС загинуло 7 українських військових. Кількість загиблих зросла з 2 у червні до 7 в липні.

Раніше бойовики обстріляли з артилерії Авдіївку, поранено 8 українських бійців.