Артилерійський обстріл Авдіївки: кількість постраждалих бійців ЗСУ збільшилася (фото)

За допомогою обстрілів прифронтової частини міста, як запевняють в українській делегації ТКГ, бойовики хотіли спровокувати ЗСУ і зірвати поїздку Зеленського до Вашингтону.

В ході сьогоднішнього обстрілу з боку проросійських бойовиків по Авдіївці постраждали 8 українських бійців. Про це інформує прес-служба української делегації в ТКГ.

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Окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених мінометів і артилерії калібру 120 і 122 мм. У прес-службі делегації відзначили, що проросійські бойовики ігнорували вимоги СЦКК щодо припинення вогню по прифронтовій Авдіївці.

Бійці ЗСУ, як розповідають в українській делегації в ТКГ, відкрили у відповідь вогонь на обстріли і провокації з боку противника, в ході яких постраждали вісім наших військовослужбовців.

Обстрілом прифронтової Авдіївки бойовики хотіли спровокувати ЗСУ на неадекватну відповідь, щоб на міжнародному рівні повідомити про "агресивні дії України" в зоні проведення ООС і спробувати зірвати зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом.

"По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ. Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриману нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання в відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців", — додали в прес-службі.

Українська делегація ТКГ також попередила українців, що на тлі майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена окупаційні війська можуть вдатися до нових провокацій і обстрілів.

[ + – ] Бойовики обстріляли Авдіївку з мінометів і артилерії [ + – ] Бойовики обстріляли Авдіївку з мінометів і артилерії [ + – ] Бойовики обстріляли Авдіївку з мінометів і артилерії

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти з артилерії обстріляли Авдіївку. Через обстріли "Укрзалізниця" обмежила рух поїздів з прифронтової Авдіївки. Сьогоднішній обстріл Авдіївки став першим з 2017 року, коли бойовики відкривали вогонь по території міста.

Також Фокус розповідав, в серпні в зоні ООС загинули вісім українських бійців. Остання бойова втрата ЗСУ на Донбасі була зафіксована 27 серпня, коли бойовики обстрілювали позиції сил ООС в зоні відповідальності ОТГ "Схід".