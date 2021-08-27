8 убитий у серпні: у зоні ООС загинув український військовий
У результаті обстрілу з боку формувань Російської Федерації, загинув боєць у зоні відповідальності ОТГ "Схід".
У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий, отримавши смертельне поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід" у Facebook.
Наразі ім'я загиблого невідомо, але російські збройні формування здійснили обстріл українських позицій у зоні відповідальності "Сходу".
"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям", — вказують у публікації.
Командування ООС висловило співчуття близьким і родичам загиблого. А українська сторона СЦКК передала в ОБСЄ дані про обстріл.
За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинули вісім українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):
- Семеняка Ярослав Володимирович (дата народження не вказана) — загинув 7 серпня
- Кайданович Олексій (1991 року народження) з 54-го розвідувального батальйону — загинув 10 серпня
- Мазур Артем Львович (1995 року народження) з 28-ї бригади — загинув 17 серпня.
- Островський Василь (1980 року народження) з 21-ї бригади — загинув 19 серпня.
- Михайлов Юрій Олександрович — загинув 22 серпня.
- Аксьонов Олександр (1983 року народження) з 131 розвідувального батальйону — загинув 23 серпня
- Пітько В'ячеслав Павлович (1972 року народження) — загинув 24 серпня
- Військовослужбовець ЗСУ — загинув 27 серпня
Нагадаємо, Волкер розповів про зростання ризику вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу. У День Незалежності проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий.