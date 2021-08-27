8 убитий у серпні: у зоні ООС загинув український військовий

У результаті обстрілу з боку формувань Російської Федерації, загинув боєць у зоні відповідальності ОТГ "Схід".

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий, отримавши смертельне поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід" у Facebook.

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Наразі ім'я загиблого невідомо, але російські збройні формування здійснили обстріл українських позицій у зоні відповідальності "Сходу".

"У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям", — вказують у публікації.

Командування ООС висловило співчуття близьким і родичам загиблого. А українська сторона СЦКК передала в ОБСЄ дані про обстріл.

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинули вісім українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Нагадаємо, Волкер розповів про зростання ризику вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу. У День Незалежності проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий.