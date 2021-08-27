8 убитый в августе: в зоне ООС погиб украинский военный

В результате обстрела со стороны формирований Российской Федерации, погиб боец в зоне ответственности ОТГ "Восток".

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, получив смертельное ранение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На данный момент имя погибшего неизвестно, но российские вооруженные формирования совершили обстрел украинских позиций в зоне ответственности "Востока".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", — указывают в публикации.

Командование ООС выразило соболезнования близким и родственникам погибшего. А украинская сторона СЦКК передала в ОБСЕ данные об обстреле.

За август 2021 года в российско-украинской войне восемь украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Напомним, Волкер рассказал о растущем риске вторжения РФ в направлении Мариуполя и Крымского канала. В День независимости пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный.