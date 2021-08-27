8 убитый в августе: в зоне ООС погиб украинский военный
В результате обстрела со стороны формирований Российской Федерации, погиб боец в зоне ответственности ОТГ "Восток".
В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный, получив смертельное ранение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
На данный момент имя погибшего неизвестно, но российские вооруженные формирования совершили обстрел украинских позиций в зоне ответственности "Востока".
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", — указывают в публикации.
Командование ООС выразило соболезнования близким и родственникам погибшего. А украинская сторона СЦКК передала в ОБСЕ данные об обстреле.
За август 2021 года в российско-украинской войне восемь украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Семеняка Ярослав Владимирович (дата рождения не указана) — погиб 7 августа
- Кайданович Алексей (1991 года рождения) из 54-го разведбатальона — погиб 10 августа
- Мазур Артем Львович (1995 года рождения) из 28-й бригады — погиб 17 августа.
- Островский Василий (1980 года рождения) из 21-й бригады — погиб 19 августа.
- Михайлов Юрий Александрович – погиб 22 августа.
- Аксенов Александр (1983 года рождения) из 131 разведбатальона — погиб 23 августа
- Питько Вячеслав Павлович (1972 года рождения) — погиб 24 августа
- Военнослужащий ВСУ — погиб 27 августа
Напомним, Волкер рассказал о растущем риске вторжения РФ в направлении Мариуполя и Крымского канала. В День независимости пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный.