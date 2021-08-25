В День независимости боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненый

Украинская сторона уже сообщила СНБО о противоправных действиях пророссийских формирований. Раненого бойца эвакуировали.

Во вторник, 24 августа, боевики из пророссийских формирований обстреляли украинские позиции в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", эти действия унесли жизнь одного военнослужащего, еще один получил ранения.

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Отмечается, что по состоянию на среду раненый воин эвакуирован в госпиталь, за его состояние врачи не беспокоятся.

Руководство ООС выразило соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего. Там завили, что уже проинформировали представителей ОБСЕ о противоправных действиях пророссийских формирований.

Таким образом, это уже шестой погибший в результате обстрела на Донбассе военнослужащий ВСУ. Пятым был лейтенант Юрий Михайлов, который погиб 22 августа.

В то же время Украина во вторник провела самый крупный за всю свою историю парад, приуроченный ко Дню независимости. На его организацию ушло 195 миллионов гривен. Участие в нем приняли более 5 тысяч человек из различных видов войск. Началась торжественная часть мероприятий с того, что президент Владимир Зеленский попросил почтить память погибших военнослужащих на Донбассе минутой молчания.