В День независимости боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненый
Украинская сторона уже сообщила СНБО о противоправных действиях пророссийских формирований. Раненого бойца эвакуировали.
Во вторник, 24 августа, боевики из пророссийских формирований обстреляли украинские позиции в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", эти действия унесли жизнь одного военнослужащего, еще один получил ранения.
Отмечается, что по состоянию на среду раненый воин эвакуирован в госпиталь, за его состояние врачи не беспокоятся.
Руководство ООС выразило соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего. Там завили, что уже проинформировали представителей ОБСЕ о противоправных действиях пророссийских формирований.
Таким образом, это уже шестой погибший в результате обстрела на Донбассе военнослужащий ВСУ. Пятым был лейтенант Юрий Михайлов, который погиб 22 августа.
В то же время Украина во вторник провела самый крупный за всю свою историю парад, приуроченный ко Дню независимости. На его организацию ушло 195 миллионов гривен. Участие в нем приняли более 5 тысяч человек из различных видов войск. Началась торжественная часть мероприятий с того, что президент Владимир Зеленский попросил почтить память погибших военнослужащих на Донбассе минутой молчания.