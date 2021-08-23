С начала августа на Донбассе от огня оккупантов погиб пятый военный: что известно об офицере (фото)

Лейтенант Юрий Михайлов ответственно и достойно нес службу, был добрым и надежным боевым товарищем.

В зоне проведения Операции объединенных сил 22 августа погиб лейтенант 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Юрий Михайлов, сообщает в понедельник, 23 августа пресс-служба воинской части.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что вражеский обстрел произошел в 15:15.

"На взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, армии, семьи, друзей и собратьев. По словам товарищей по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", – сказано в сообщении.

[ + – ] Сообщение пресс-службы воинской части

Согласно информации пресс-службы ООС, за прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Возле Луганской оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков неприятель обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Южного вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

[ + – ] Сообщение пресс-службы ООС

За август 2021 года в российско-украинской войне погибло уже пять украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Семеняка Ярослав Владимирович (дата рождения не указана) — погиб 7 августа

Кайданович Алексей (1991 года рождения) из 54-го разведбатальона — погиб 10 августа

Мазур Артем Львович (1995 года рождения) из 28-й бригады — погиб 17 августа.

Островский Василий (1980 года рождения) из 21-й бригады — погиб 19 августа.

Михайлов Юрий Александрович – погиб 22 августа.

Напомним, в июле 2021 года погибло 7 украинских военных.

28 июля президент Владимир Зеленский утвердил решения о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск и командующего ООС. Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, а командующем Операции объединенных сил — Александр Павлюк.