З початку серпня на Донбасі від вогню окупантів загинув п'ятий військовий: що відомо про офіцера (фото)

Лейтенант Юрій Михайлов відповідально і гідно ніс службу, був добрим і надійним бойовим товаришем.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил 22 серпня загинув лейтенант 28-ї окремої бригади імені Лицарів Зимового Походу Юрій Михайлов, повідомляє в понеділок, 23 серпня прес-служба військової частини.

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Відзначається, що ворожий обстріл стався о 15:15.

"На взводном опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, армії, сім'ї, друзів і побратимів. За словами товаришів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України і мав багато планів на майбутнє ", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення прес-служби військової частини

Згідно інформації прес-служби ООС, за минулу добу, 22 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Біля Луганської окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік від Мар'їнки російські найманці вели вогонь із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів.

В районі Пісків ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У Південному збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

[ + – ] Повідомлення прес-служби ВЗГ

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинуло вже п'ять українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Семеняка Ярослав Володимирович (дата народження не вказана) — загинув 7 серпня

Кайданович Олексій (1991 року народження) з 54-го розвідувального батальйону — загинув 10 серпня

Мазур Артем Львович (1995 року народження) з 28-ї бригади — загинув 17 серпня.

Островський Василь (1980 року народження) з 21-ї бригади — загинув 19 серпня.

Михайлов Юрій Олександрович — загинув 22 серпня.

Нагадаємо, в липні 2021 року загинуло 7 українських військових.

28 липня президент Володимир Зеленський затвердив рішення про зміну начальника Генерального штабу ЗСУ, командувача Десантно-штурмових військ і командувача ООС. Новим начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шаптала, а командуючим Операції об'єднаних сил — Олександра Павлюка.