За липень у зоні ООС загинуло 7 українських військових — поіменний список (фото)

Порівняно з минулим місяцем, кількість загиблих українських військових зросла з 2 до 7. При цьому в червні 9 бійців отримали бойові поранення.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинуло 5 українських військових, ще двоє померли від отриманих поранень і опіків. Про це повідомляє АрміяInform.

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4 липня в результаті обстрілу окупантів загинув від поранень, несумісних з життям, боєць 93 бригади "Холодного яру", начальник медпункту, капітан Юрій Письменний. Смертельне поранення воїн отримав під час надання допомоги пораненому.

У нього залишилися вдова, дорослі діти і дочка.

[ + – ] Юрій Письменний Фото: АрміяInform

5 липня в в результаті обстрілу окупантів загинув від поранень, несумісних з життям, майор Богдан Бродовський з "Холодноярської" бригади. Військовому було 37 років. Був убитий під час прямого попадання снаряда в машину, коли він приїхав на ВОП.

У бійця залишилися вдова і четверо дітей.

[ + – ] Богдан Бродовський Фото: АрміяInform

8 липня від снайперської кулі загинув сержант Євген Курасов з 58 бригади імені гетьмана Івана Виговського. У бійця кілька місяців тому народилася дочка.

[ + – ] Євген Курасов Фото: АрміяInform

9 липня від снайперської кулі загинув старший солдат Володимир Яськів з 24 окремої механізованої бригади. У загиблого військового залишилися двоє дітей — син і дочка.

[ + – ] Володимир Яськів Фото: АрміяInform

13 липня в результаті снайперського вогню загинув головний сержант Андрій Бєляєв з 57 бригади "Кіровоград". У бійця залишилися дружина і троє дітей.

[ + – ] Андрій Бєляєв Фото: АрміяInform

15 липня окупанти обстріляли село Нью-Йорк у Донецькій області, від мінометних вибухів боєць Олександр Горбенко з 10 бригади отримав уламкове поранення і 80% опіків усього тіла. Його евакуювали до Харкова, де медики 4 дні боролися за його життя, але його серце перестало битися 19 липня.

У загиблого бійця залишилися батьки і дочка.

[ + – ] Олександр Горбенко Фото: АрміяInform

23 липня від важких поранень помер старший лейтенант Дмитро Сивоконь. Він отримав поранення 13 липня під час артобстрілу. У загиблого залишилися дружина і троє дітей.

[ + – ] Дмитро Сивоконь Фото: АрміяInform

Нагадаємо, окупанти заявили, що вони готові до наступу на позиції ЗСУ. Ватажок Пушилін Денис заявив, що підконтрольні йому бойовики готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

Раніше в українській ТКГ назвали кількість загиблих і поранених військових за рік режиму припинення вогню.