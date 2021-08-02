"Є сили і готовність", — окупанти заявили про готовність наступати на позиції ЗСУ

Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що підконтрольні йому бойовики готові до будь-якого варіанту подій, зокрема й наступу.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що підконтрольні йому окупанти готові до будь-якого варіанту подій, зокрема контрнаступу. Про це повідомляє РІА, які взяли інтерв'ю у проросійського бойовика.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами ватажка окупантів, Україна все ще не залишила намірів вирішити питання силовим шляхом. Тому бойовики заявляють про свою готовність до різних сценаріїв.

"За необхідності, з урахуванням наших сил і можливостей, ми готові не тільки говорити про відображення агресивних дій з боку України, а й перейти в контрнаступ. Якщо Київ перекреслить усі спроби мирного врегулювання конфлікту, в нас просто не буде іншого виходу", — заявив бойовик Пушилін.

Нагадаємо, за інформацією української розвідки, Росія поставила окупантам ОРДЛО партію озброєння, боєприпасів і палива.

Раніше в українській ТКГ назвали кількість загиблих і поранених військових за рік режиму припинення вогню.

Також РФ не заперечує залучення армії на Донбасі, "якщо Україна спробує вирішити конфлікт на Донбасі військовим шляхом".