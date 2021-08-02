"Есть силы и готовность", - оккупанты заявили о готовности наступать на позиции ВСУ

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что подконтрольные ему боевики готовы к любому варианту событий, в том числе и наступлению.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что подконтрольные ему оккупанты готовы к любому варианту событий, в том числе контрнаступление. Об этом сообщает РИА, взявшие интервью у пророссийского боевика.

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Со слов главаря оккупантов, Украина все еще не оставила намерений решить вопрос силовым путем. Поэтому боевики заявляют о своей готовности к разным сценариям.

"При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", — заявил боевик Пушилин.

Напомним, по информации украинской разведки, Россия поставила оккупантам ОРДЛО партию вооружения, боеприпасов и топлива.

Ранее в украинской ТКГ назвали количество погибших и раненых военных за год режима прекращения огня.

Также РФ не исключает задействования армии на Донбассе, "если Украина попытается разрешить конфликт на Донбассе военным путем.