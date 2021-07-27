Год режима прекращения огня. В ТКГ назвали количество погибших и раненых военных

"Придерживаться режима прекращения огня в ходе вооруженного конфликта — самый сложный вид военных действий", — отмечают в делегации.

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе подвела итоги режима прекращения огня в зоне ООС в период с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 года. По их итогам зафиксировано уменьшение показателей обстрелов, смертей и погибших, в сравнении с 2019-2020 годами. Об этом они сообщают в своем Telegram-канале.

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В период с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 было зафиксировано:

1995 обстрелов (4257 годом ранее)

45 погибших (88 годом ранее)

163 раненых (494 годом ранее)

В ТКГ подчеркивают, что данные штаба ООС уточняются, поэтому цифры могут поменяться.

Заявляется, что ВСУ с честью выполняют задание президента, которые обусловлены международной ситуацией вокруг Украины, обеспечивая украинской дипломатии условия для борьбы за национальные интересы.

"Придерживаться режима прекращения огня в ходе вооруженного конфликта — самый сложный вид военных действий", — отмечают в ТКГ.

Также делегация назвала количество стран, представители которых примут участие в Крымской платформе. Будут представители 35 стран мира.

Напомним, вчера, 26 июля из-за обстрела тяжелой артиллерией боевиков было ранено 4 и травмировано 3 украинских военных. За 27 дней июля 2021 года в российско-украинской войне погибло 6 военных.