4 раненых и 3 травмированных: оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ВСУ

Огонь велся из запрещенной тяжелой артиллерии, украинские военные вели огонь в ответ.

В зоне проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из тяжелой артиллерии. В результате четверо бойцов получили ранение, а трое — боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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Сообщается, что состояние одного из бойцов — тяжелое, одного — среднее, а у остальных военных — удовлетворительное. Обстрел произошел в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Огонь велся из тяжелой артиллерии, запрещенной минскими соглашениями.

В ответ украинские военные открывали огонь. А о нарушениях прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила в ОБСЕ.

По информации волонтера Юрия Бирюкова, также было уничтожено 6 единиц техники и был уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона, находящейся в 16-17 км от линии фронта.

Напомним, 23 июля боевики обстреляли дома мирных жителей в Опытном и Марьинке. В результате получил ранения мирный житель.

21 июля в зоне ООС подорвался украинский военный на неизвестном взрывном устройстве.