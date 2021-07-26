4 поранених і 3 травмованих: окупанти обстріляли з важкої артилерії позиції ВСУ
Вогонь вівся з забороненої важкої артилерії, українські військові вели вогонь у відповідь.
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України з важкої артилерії. У результаті четверо бійців отримали поранення, а троє — бойове травмування. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
Повідомляється, що стан одного з бійців — важкий, одного — середній, а в інших військових — задовільний. Обстріл стався в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вогонь вівся з важкої артилерії, забороненої мінських угодами.
У відповідь українські військові відкривали вогонь. А про порушення припинення вогню українська сторона СЦКК повідомила в ОБСЄ.
За інформацією волонтера Юрія Бірюкова, також було знищено 6 одиниць техніки і був знищений командно-спостережний пункт батальйону, що знаходиться в 16-17 км від лінії фронту.
Нагадаємо, 23 липня бойовики обстріляли будинки мирних жителів у Дослідному та Марʼїнці. У результаті отримав поранення мирний житель.
21 липня в зоні ООС підірвався український військовий на невідомому вибуховому пристрої.