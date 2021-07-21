Український військовий підірвався на невідомому пристрої в зоні ООС, — штаб
Усього за добу бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів, протитанкових кулеметів і підствольних гранатометів.
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил проросійські окупанти відкривали вогонь 2 рази. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український військовий отримав поранення. Про це повідомляється в пресцентрі ООС у Facebook.
Бойовики відкривали вогонь у напрямку Авдіївки (Донецька область) з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У районі селища Піски (Донецька область) окупанти обстріляли позиції 82-мм мінометом, а також протитанковими ракетними комплексами.
Повідомляється, що боєць ЗСУ підірвався на вибуховому пристрої, отримавши осколкові поранення. Наразі військовослужбовець в медустанові. Його стан оцінюється як задовільний.
Про всі факти порушення перемирʼя українська сторона СЦКК повідомляє до Місії ОБСЄ.
За липень 2021 року в зоні ООС загинуло пʼятеро військових (за посиланнями деталі загибелі, якщо вони є):
- Письменний Юрій Віталійович (1964 року народження) — загинув 4 липня.
- Бродовський Богдан Віталійович (1984 року народження) — загинув 5 липня
- Курасов Євгеній Олександрович (дата народження не вказана) — загинув 8 липня.
- Яськів Володимир Богданович (1977 року народження) — загинув 9 липня.
- Бєляєв Андрій Левонтович (1982 року народження) — загинув 13 липня.
- Горбенко Олександр Олександрович (1992 року народження) — загинув 15 липня.
Нагадаємо, 19 липня в зоні ООС загинув український воїн, який отримав 80% опіків тіла в результаті обстрілу.
14 червня в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ЗСУ.