Український військовий підірвався на невідомому пристрої в зоні ООС, — штаб

Усього за добу бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів, протитанкових кулеметів і підствольних гранатометів.

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил проросійські окупанти відкривали вогонь 2 рази. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один український військовий отримав поранення. Про це повідомляється в пресцентрі ООС у Facebook.

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Бойовики відкривали вогонь у напрямку Авдіївки (Донецька область) з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У районі селища Піски (Донецька область) окупанти обстріляли позиції 82-мм мінометом, а також протитанковими ракетними комплексами.

Повідомляється, що боєць ЗСУ підірвався на вибуховому пристрої, отримавши осколкові поранення. Наразі військовослужбовець в медустанові. Його стан оцінюється як задовільний.

Про всі факти порушення перемирʼя українська сторона СЦКК повідомляє до Місії ОБСЄ.

За липень 2021 року в зоні ООС загинуло пʼятеро військових (за посиланнями деталі загибелі, якщо вони є):

Письменний Юрій Віталійович (1964 року народження) — загинув 4 липня. Бродовський Богдан Віталійович (1984 року народження) — загинув 5 липня Курасов Євгеній Олександрович (дата народження не вказана) — загинув 8 липня. Яськів Володимир Богданович (1977 року народження) — загинув 9 липня. Бєляєв Андрій Левонтович (1982 року народження) — загинув 13 липня. Горбенко Олександр Олександрович (1992 року народження) — загинув 15 липня.

Нагадаємо, 19 липня в зоні ООС загинув український воїн, який отримав 80% опіків тіла в результаті обстрілу.

14 червня в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ЗСУ.