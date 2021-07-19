Помер український воїн, який отримав 15 липня в зоні ООС важкі опіки

У результаті обстрілу боєць отримав опіки 80% тіла, він був оперативно доставлений на вертольоті в Харків.

Вранці, 19 липня, від отриманих ран помер військовослужбовець ЗСУ Олександр Горбенко. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

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"На світанку зупинилося серце нашого земляка … Горбенко Олександр Олександрович, 29 років. 15 липня приблизно о 21:30 під час ворожого обстрілу отримав опіки тіла 80 відсотків. Лікарі боролися за життя … Сашу вбили російські найманці", — написала вона у Facebook.

Раніше повідомлялося, що 15 липня увечері під час обстрілу в зоні ООС криворізький військовий Олександр Горбенко отримав важкі поранення і був негайно доставлений вертольотом у Харків. Він стояв на захисті України з 2014 року.

У той день проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу троє українських військових отримали поранення, двоє — бойові травми.

З початку липня в зоні ООС загинули вже пʼятеро військовослужбовців.

4 липня від обстрілу під Мирним Донецької області загинув медик 93 омбр капітан Юрій Письменний.

5 липня поблизу Чермалика у Донецькій області під обстрілом загинув заступник начальника тилу 93 ОМБр майор Богдан Бродовський.

8 липня біля села Піски під Донецьком у результаті обстрілу загинув сержант 58 ОМБр Євген Курасов.

9 липня від кулі снайпера в Золотому загинув старший солдат Володимир Яськів з 24 механізованої бригади імені Короля Данила.

13 липня в результаті обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв, боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Нагадаємо, 14 червня в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ЗСУ.