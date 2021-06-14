Двоє бійців ЗСУ підірвалися на Донбасі, — штаб

За даними командування, військовослужбовців госпіталізували після НП, а стан одного з бійців оцінюється як середньої тяжкості.

У понеділок, 14 червня, у зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ЗСУ.

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Про це інформує пресслужба ОТУ.

Як повідомляє командування, інцидент з підривом українських військовослужбовців стався в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання ''Схід''.

У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої військовослужбовці отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікувального закладу, де їм була надана медична допомога. У пресслужбі зазначають, що в одного з бійців — стан середньої тяжкості.

"Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоров'я іншого — середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.

Командування не уточнило, у районі якого саме населеного пункту бійці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, але додали, що на місці НП працювали ВСП і представники військової частини.

У вечірньому зведенні пресцентр штабу ООС повідомляв, що окупаційні формування "Л/ДНР" протягом поточної доби двічі порушували режим припинення вогню, але про санітарні втрати армії не інформували.

Так, за даними штабу ООС, бойовики зі станкових протитанкових, ручних, підствольних гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ в районі Новотошківського.

Ще один випадок порушення режиму припинення вогню був зафіксований біля Водяного, де проросійські сепаратисти відкривали вогонь з різних видів гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Раніше Фокус повідомляв, що український безпілотник провів успішну аеророзвідку окупованих територій Донбасу. Коптеру вдалося зняти позиції терористів, їх фортифікаційні споруди, а самі бойовики намагалися збити БПЛА камінням і автоматними пострілами.

Також Фокус розповідав, що на Донбасі трагічно загинула 22-річна лейтенантка ЗСУ Карина Шемчук. Боєць ЗСУ загинула під час виконання службових обов'язків, і у 22-річної лейтенантки на мирній території залишилися мама і батько.