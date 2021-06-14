Двое бойцов ВСУ подорвались на Донбассе, - штаб

По данным командования, военнослужащих госпитализировали после ЧП, а состояние одного из бойцов оценивается как средней тяжести.

В понедельник, 14 июня, в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.

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Об этом информирует пресс-служба ОТУ.

Как сообщает командование, инцидент с подрывом украинских военнослужащих произошел в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ʼʼВостокʼʼ.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военнослужащие получили осколочные ранения. Их госпитализировали в лечебное учреждение, где им была предоставлена медицинская помощь. В пресс-службе отмечают, что у одного из бойцов — состояние средней тяжести.

"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Командование не уточнило, в районе какого именно населенного пункта бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве, но добавили, что на месте ЧП работали ВСП и представители военной части.

В вечерней сводке пресс-центр штаба ООС сообщал, что оккупационные формирования "Л/ДНР" в течение текущих суток дважды нарушали режим прекращения огня, но о санитарных потерях армии не информировали.

Так, по данным штаба ООС, боевики из станковых противотанковых, ручных, подствольных гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районе Новотошковского.

Еще один случай нарушения режима прекращения огня был зафиксирован возле Водяного, где пророссийские сепаратисты открывали огонь из разных видов гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее Фокус сообщал, что украинский беспилотник провел успешную аэроразведку оккупированных территорий Донбасса. Коптеру удалось заснять позиции террористов, их фортификационные сооружения, а сами боевики пытались сбить БПЛА камнями и автоматными выстрелами.

Также Фокус рассказывал, что на Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук. Боец ВСУ погибла при исполнении служебных обязанностей, и у 22-летнего лейтенанта на мирной территории остались мама и отец.