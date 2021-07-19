Умер украинский воин, получивший 15 июля в зоне ООС тяжелые ожоги

В результате обстрела боец получил ожоги 80% тела, он был оперативно доставлен на вертолете в Харьков.

Утром, 19 июля, от полученных ран скончался военнослужащий ВСУ Александр Горбенко. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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"На рассвете остановилось сердце нашего земляка … Горбенко Александр Александрович, 29 лет. 15 июля примерно в 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов. Врачи боролись за жизнь … Сашу убили российские наемники ", – написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что 15 июля вечером при обстреле в зоне ООС криворожский военный Александр Горбенко получил тяжелые ранения и был немедленно доставлен вертолетом в Харьков. Он стоял на защите Украины с 2014 года.

В тот день пророссийские боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения, двое – боевые травмы.

С начала июля в зоне ООС погибли уже пятеро военнослужащих.

4 июля от обстрела под Мирным Донецкой области погиб медик 93 омбр капитан Юрий Письменный.

5 июля вблизи Чермалыка в Донецкой области под обстрелом погиб заместитель начальника тыла 93 омбр майор Богдан Бродовский.

8 июля возле села Пески под Донецком в результате обстрела погиб сержант 15 омпб 58 омпбр Евгений Курасов.

9 июля от пули снайпера в Золотым погиб старший солдат Владимир Яськив из 24 механизированной бригады имени Короля Даниила.

13 июля в результате обстрела на Луганщине погиб Андрей Беляев, боец ​​57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Напомним, 14 июня, в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.