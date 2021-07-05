В результате обстрела боевиков один боец погиб, еще один получил ранения, - штаб ООС

Погибший Юрий Письменный стал первой боевой потерей в зоне ООС в нынешнем месяце.

В зоне проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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В результате обстрелов погиб капитан Юрий Письменный из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", еще один боец получил ранение. Пророссийские боевики обстреливали позиции рядом с Водяным и Тарамчуком из гранатометов и стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой из станковых гранатометов и пулеметов, Мирное и Березовое из противотанковых гранатометов.

Погибший боец возглавлял медицинский пункт батальона. В ВСУ вступил в конце 2018 года. Он получил ранения, несовместимые с жизнью. У Юрия осталась жена, взрослый сын и дочь.

О всех фактах нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ. Украинские военные открывали огонь в ответ.

За июль 2021 года в российско-украинской войне погиб один боец Вооруженных сил Украины (по ссылке обстоятельства смерти, если они есть):

Письменный Юрий Виталиевич (1964 года рождения) — погиб 4 июля.

Напомним, 15 июня боец ВСУ погиб в зоне ООС. А 10 июня на Донбассе погибла лейтенант ВСУ Карина Шемчук при выполнении служебных обязанностей.