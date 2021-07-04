На Донбассе погиб боец ВСУ после обстрела боевиков, — штаб ООС

Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ об очередных нарушениях со стороны оккупационных войск.

Пророссийские сепаратисты в воскресенье, 4 июня, пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий, информирует пресс-центр штаба ООС.

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По словам военных, боевики "Л/ДНР" в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции сил ООС из различного вооружения.

Возле Водяного пророссийские сепаратисты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям ВСУ в районе Авдеевки боевики "Л/ДНР" стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов, а недалеко от Березового — из автоматических станковых гранатометов.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", — сообщили в пресс-центре штаба и добавили, что ВСУ открывали ответный огонь по позициям боевиков.

Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ об очередных нарушениях со стороны оккупационных войск.

Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе погиб молодой боец ВСУ. Смертельный инцидент в зоне проведения ООС произошел вечером 15 июня, а погибшим оказался 24-летний житель Львовской области Роман Галуха.

Также Фокус рассказывал, что на Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук. Молодой боец ВСУ погибла при исполнении служебных обязанностей, а на мирной территории у Карины Шемчук остались мама и отец.