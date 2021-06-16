На Донбассе погиб молодой боец ВСУ со Львовщины (фото)

По данным военных, смертельный инцидент в зоне проведения ООС произошел вечером 15 июня.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий из Львовской области.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает пресс-служба Рава-Русской городской территориальной общины в Facebook.

Известно, что в зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий Галуха Роман Андреевич.

В пресс-службе территориальной общины добавили, что погибший боец ВСУ Роман Галуха был 1997 года рождения.

"В зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией. Вечная память…", — говорится в сообщении Рава-Русской городской территориальной общины.

Начальник пресс-службы Объединенных сил Виталий Саранцев в комментарии Украинской правде сообщил, что смертельный инцидент с Романом Галухой произошел вечером 15 июня.

По словам Саранцева, молодой боец со Львовщины Роман Галуха погиб на Донбассе либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства гибели украинского военнослужащего в зоне ООС.

[ + – ] Роман Галуха ВСУ Фото: Фото из Facebook-аккаунта Рава-Русская городская территориальная община

Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук. По словам ее побратимов, молодой боец ВСУ погибла при исполнении служебных обязанностей, у нее осталась мать и отец.

Также Фокус рассказывал, что на Донбассе подорвались бойцы ВСУ на неизвестном взрывном устройстве. Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого – средней тяжести.