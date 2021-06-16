На Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ з Львівщини (фото)

За даними військових, смертельний інцидент у зоні проведення ООС стався ввечері 15 червня.

На Донбасі загинув український військовослужбовець з Львівської області.

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Про це повідомляє пресслужба Рава-Руської міської територіальної громади у Facebook.

Відомо, що в зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув військовослужбовець Галуха Роман Андрійович.

У пресслужбі територіальної громади додали, що загиблий боєць ЗСУ Роман Галуха був 1997 року народження.

"У зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р. н. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам і близьким у звʼязку з трагедією. Вічна памʼять…", — йдеться в повідомленні Рава-Руської міської територіальної громади.

Начальник пресслужби Обʼєднаних сил Віталій Саранцев у коментарі Українській правді повідомив, що смертельний інцидент із Романом Галухою стався ввечері 15 червня.

За словами Саранцева, молодий боєць із Львівщини Роман Галуха загинув на Донбасі або внаслідок необережного поводження зі зброєю, або самогубства. Ведеться слідство, котре повинно встановити всі обставини загибелі українського військовослужбовця в зоні ООС.

[ + – ] Роман Галуха ЗСУ Фото: Фото из Facebook-аккаунта Рава-Русская городская территориальная община

Раніше Фокус повідомляв, що на Донбасі трагічно загинула 22-річна лейтенантка ЗСУ Карина Шемчук. За словами її побратимів, молода боєць ЗСУ загинула під час виконання службових обовʼязків, у неї залишилися мати і батько.

Також Фокус розповідав, що на Донбасі підірвалися бійці ЗСУ на невідомому вибуховому пристрої. Один військовослужбовець перебуває в задовільному стані, стан здоровʼя іншого — середньої тяжкості.