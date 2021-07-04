На Донбасі загинув боєць ЗСУ після обстрілу бойовиків, — штаб ООС

Українська сторона СЦКК поінформувала представників ОБСЄ про чергові порушення з боку окупаційних військ.

Проросійські сепаратисти в неділю, 4 червня, пʼять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, в результаті чого загинув український військовослужбовець, інформує прес-центр штабу ООС.

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За словами військових, бойовики "Л/ДНР" в черговий раз порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції сил ООС з різного озброєння.

Біля Водяного проросійські сепаратисти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. По позиціях ЗСУ в районі Авдіївки бойовики "Л/ДНР" стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів, а недалеко від Березового — з автоматичних станкових гранатометів.

"Один військовослужбовець зі складу Обʼєднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Командування Обʼєднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — повідомили в прес-центрі штабу і додали, що ЗСУ відкривали у відповідь вогонь по позиціях бойовиків.

Українська сторона СЦКК поінформувала представників ОБСЄ про чергові порушення з боку окупаційних військ.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донбасі загинув молодий боєць ЗСУ. Смертельний інцидент в зоні проведення ООС стався ввечері 15 червня, а загиблим виявився 24-річний житель Львівської області Роман Галуха.

Також Фокус розповідав, що на Донбасі трагічно загинула 22-річна лейтенант ЗСУ Карина Шемчук. Молодий боєць ЗСУ загинула під час виконання службових обовʼязків, а на мирній території у Карини Шемчук залишилися мама і батько.