Пятый украинский воин погиб на Донбассе с начала июля

Сутками ранее, 8 июля, от обстрела боевиков погиб боец 58 ОМБр.

За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, сообщил штаб ООС.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Это уже пятый погибший боец ООС с начала июля. Имя погибшего пока неизвестно.

Еще один военный был ранен, двое – получили боевые травмы. Их доставили в лечебное учреждение.

Вечером 8 июля в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб 24-х летний сержант Евгений Курасов. Об этом сообщили в Facebook 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского.

[ + – ] Евгений Курасов

Погибший был заместителем командира боевой машины пехоты. Смертельное ранение он получил вблизи населенного пункта Пески.

Евгений был родом из села Локня в Сумской области. Дома у него осталась жена с ребенком.

Напомним, сепаратисты в воскресенье, 4 июня, пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

В понедельник, 14 июня, в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.