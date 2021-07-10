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Украина Ситуация на Донбассе

Пятый украинский воин погиб на Донбассе с начала июля

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стрельба из пушки, оос, донбасс, фото
Фото: Штаб ООС

Сутками ранее, 8 июля, от обстрела боевиков погиб боец 58 ОМБр.

За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, сообщил штаб ООС.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Это уже пятый погибший боец ООС с начала июля. Имя погибшего пока неизвестно.

Еще один военный был ранен, двое – получили боевые травмы. Их доставили в лечебное учреждение. 

Вечером 8 июля в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб 24-х летний сержант Евгений Курасов. Об этом сообщили в Facebook 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского.

Евгений Курасов, фото
Евгений Курасов

Погибший был заместителем командира боевой машины пехоты. Смертельное ранение он получил вблизи населенного пункта Пески. 

Евгений был родом из села Локня в Сумской области. Дома у него осталась жена с ребенком.

Напомним, сепаратисты в воскресенье, 4 июня, пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

В понедельник, 14 июня, в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.