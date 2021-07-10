П'ятий український воїн загинув на Донбасі з початку липня

Добою раніше, 8 липня, від обстрілу бойовиків загинув боєць 58 ОМБр.

Упродовж минулої доби, 9 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, повідомив штаб ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув. Це вже п'ятий загиблий боєць ООС з початку липня. Ім'я загиблого поки невідомо.

Ще один військовий був поранений, двоє — отримали бойові травми. Їх доставили до лікувального закладу.

Увечері 8 липня в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув 24-х річний сержант Євген Курасов. Про це повідомили в Facebook 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського.

[ + – ] Євген Курасов

Загиблий був заступником командира бойової машини піхоти. Смертельне поранення він отримав поблизу населеного пункту Піски.

Євген був родом з села Локня в Сумській області. Вдома у нього залишилася дружина з дитиною.

Нагадаємо, сепаратисти в неділю, 4 червня, п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ на Донбасі, в результаті чого загинув український військовослужбовець.

У понеділок, 14 червня, в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ВСУ.