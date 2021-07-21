Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве в зоне ООС, - штаб

Всего за сутки боевики дважды открывали огонь из минометов, противотанковых пулеметов и подствольных гранатометов.

В зоне проведения Операции объединенных сил пророссийские оккупанты открывали огонь 2 раза. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройство один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается в пресс-центре ООС в Facebook.

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Боевики открывали огонь в направлении Авдеевки (Донецкая область) из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. В районе поселка Пески (Донецкая область) оккупанты обстреляли позиции 82-мм минометом, а также противотанковыми ракетными комплексами.

Сообщается, что боец ВСУ подорвался на взрывном устройстве, получив осколочные ранения. На данный момент военнослужащий находится в медучреждении. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Обо всех фактах нарушения перемирия украинская сторона СЦКК сообщает в Миссию ОБСЕ.

За июль 2021 года в зоне ООС погибло пятеро военных (по ссылкам детали гибели, если они есть):

Письменный Юрий Виталиевич (1964 года рождения) — погиб 4 июля. Бродовский Богдан Виталиевич (1984 года рождения) — погиб 5 июля Курсов Евгений Александрович (дата рождения не указана) — погиб 8 июля. Яськив Владимир Богданович (1977 года рождения) — погиб 9 июля. Беляев Андрей Левонтович (1982 года рождения) — погиб 13 июля. Горбенко Александр Александрович (1992 года рождения) — погиб 15 июля.

Напомним, 19 июля в зоне ООС скончался украинский воин, получивший 80% ожогов тела в результате обстрела.

14 июня, в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.